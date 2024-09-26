Студент из Башкирии признан одним из лучших в разработке мобильных игр

В Великом Новгороде состоялся чемпионат высоких технологий. 3 тысячи участников турнира состязались в создании новейших разработок. Так, достойные результаты показали учащиеся Туймазинского юридического колледжа. Замир Равилов завоевал бронзу в компетенции «Разработчик мобильных игр». Также в финале хорошие результаты показал Данис Дияров.

Это простое приложение по сбору ребусов, вопросов викторины, пазлов создал Замир Равилов. Накануне юноша состязался на чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде. В ходе турнира молодые программисты разрабатывали мобильное приложение и защищали его перед судейской комиссией. Среди трёх тысяч участников студент Туймазинского юридического колледжа стал обладателем бронзовой медали.

Прежде чем попасть на чемпионат, Замир состязался на региональных и межрегиональных этапах в Оренбурге, где показал хорошие результаты. Вместе с ним в финал попал студент юрколледжа Данис Дияров. Он соревновался в компетенции «Разработка виртуальных миров», где создал 3D-игру.

В Башкортостане проводится последовательная политика развития колледжей. Показателем этой работы стали высокие результаты студентов Туймазинского юридического колледжа, которые отличились среди участников из 80 регионов России и 20 зарубежных стран.