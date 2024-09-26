В Башкирии парень попытался вернуть любовь девушки силой

В октябре прошлого года на улице Центральной парень поссорился с возлюбленной. Во время конфликта мужчина вывернул девушке руку. От боли несчастная упала на землю, а парень придавил ей правый бок коленом. Он вытащил из кармана девушки мобильный телефон и сообщил, что вернёт гаджет, если спутница пойдёт с ним домой. Девушке пришлось подчиниться. Ей был причинён физический и моральный вред здоровью.