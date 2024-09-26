Врачи Башкирии сохранили пациентку лёгкие после удаления опухоли

Бригада врачей за 3 часа 20 минут удалила часть главного бронха и соединила оставшуюся часть главного бронха с левым легким, тем самым восстановив воздухопроходимость. Хирургическое вмешательство с сохранением как можно большего количества нормальной легочной ткани является эталонным стандартом лечения резектабельных опухолей. Оно дает отличные результаты с 5 и 10-летней выживаемостью 80-90% соответственно и очень низкой частотой рецидивов, не превышающей 3-5%.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ