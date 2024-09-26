Врачи Башкирии сохранили пациентку лёгкие после удаления опухоли

Врачи онкологического диспансера в Башкирии впервые провели операцию по удалению опухоли бронха с сохранением всего левого лёгкого.
64-летний мужчина поступил в медицинское учреждение с жалобами на сухой кашель с удушьем, учащённое сердцебиение, головокружение и общую слабость. Врачи выявили у пациента опухоль главного бронха до 3 см.
Опухоль закрыла весь просвет. Заболевание отличается медленным развитием и более чем в 80% случаев обнаруживается в долевых и главных бронхах. Может долго протекать бессимптомно.
Врачи-онкологи уже не раз спасали жизнь этому пациенту. Из-за злокачественных новообразований в 2014 году ему удалили почку, а в 2018-м — часть толстой кишки.
Фото: министерство здравоохранения РБ.