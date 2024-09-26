Врачи Башкирии сохранили пациентку лёгкие после удаления опухоли

Врачи онкологического диспансера в Башкирии впервые провели операцию по удалению опухоли бронха с сохранением всего левого лёгкого.

Фото №1 - Врачи Башкирии сохранили пациентку лёгкие после удаления опухоли

64-летний мужчина поступил в медицинское учреждение с жалобами на сухой кашель с удушьем, учащённое сердцебиение, головокружение и общую слабость. Врачи выявили у пациента опухоль главного бронха до 3 см.

Опухоль закрыла весь просвет. Заболевание отличается медленным развитием и более чем в 80% случаев обнаруживается в долевых и главных бронхах. Может долго протекать бессимптомно.

Бригада врачей за 3 часа 20 минут удалила часть главного бронха и соединила оставшуюся часть главного бронха с левым легким, тем самым восстановив воздухопроходимость. Хирургическое вмешательство с сохранением как можно большего количества нормальной легочной ткани является эталонным стандартом лечения резектабельных опухолей. Оно дает отличные результаты с 5 и 10-летней выживаемостью 80-90% соответственно и очень низкой частотой рецидивов, не превышающей 3-5%.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ 

Врачи-онкологи уже не раз спасали жизнь этому пациенту. Из-за злокачественных новообразований в 2014 году ему удалили почку, а в 2018-м — часть толстой кишки.

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

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