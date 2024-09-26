В Башкирии мужчина совратил школьницу на улице

В Благовещенском районе местного жителя обвинили в совершении «развратных действий» в отношении несовершеннолетней девочки.
Как сообщает пресс-служба районного суда, инцидент произошёл в апреле этого года под окнами многоквартирного дома. Мужчина приставал к школьнице, зная, что ей нет 16 лет.
Без применения физического и психологического насилия мужчина совратил девочку. Его признали виновным и назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы – ему нельзя покидать территорию Благовещенского района.