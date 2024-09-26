В Башкирии за четыре года из аварийного жилья переселили 9 тыс. человек

За четыре года в Башкортостане расселили из аварийного и ветхого жилья около девяти тысяч человек. Об этом в своих социальных сетях рассказал Радий Хабиров. Руководитель республики отметил, что это касается тех жителей региона, чьи жилые строения признали опасными для жизни до 1 января 2017 года.