В Уфе благоустроили еще один «башкирский дворик»

У нас это комплексно проходит. Изначально мы это все обсуждаем с жителями, потом еще раз обсуждаем, если всё устраивает, то уже считаем смету и приступаем к ремонту на основании конкурсных процедур.

Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы