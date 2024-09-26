В Уфе благоустроили еще один «башкирский дворик»

В уфимском микрорайоне Сипайлово завершили благоустраивать территорию по региональной программе «Башкирские дворики». Площадка преобразилась до неузнаваемости вокруг четырех домов по улице Набережной реки Уфы: заасфальтировали дорогу, а еще появились тротуары, новые скамейки.

Для юных жителей Октябрьского района столицы возвели детские и спортивные площадки. Позаботились и о безопасности. Территория теперь находится под видеонаблюдением, а благодаря новым светильникам люди смогут без опаски передвигаться в темное время суток.

Здесь раньше почти ничего не было. Были разбитые дороги, не было ни детской площадки, ни спортивных снарядов, сейчас появилось, намного лучше стало. Интерес детей проявился ко двору.

Кирилл Пенкин

Очень красиво! Я как житель здесь 25 лет проживаю. Впервые за 25 лет башкирский дворик сделали. Очень приятно.

Назиба Габайдуллина

Программа благоустройства дворовых территорий, инициированная главой республики Радием Хабировым, реализуется с 2019 года. За пять лет отремонтировали более 1300 дворов. Проекты создаются совместно с местными жителями, учитывая их мнения.

У нас это комплексно проходит. Изначально мы это все обсуждаем с жителями, потом еще раз обсуждаем, если всё устраивает, то уже считаем смету и приступаем к ремонту на основании конкурсных процедур.

Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы
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