В Уфе благоустроили еще один «башкирский дворик»

В уфимском микрорайоне Сипайлово завершили благоустраивать территорию по региональной программе «Башкирские дворики». Площадка преобразилась до неузнаваемости вокруг четырех домов по улице Набережной реки Уфы: заасфальтировали дорогу, а еще появились тротуары, новые скамейки.
Для юных жителей Октябрьского района столицы возвели детские и спортивные площадки. Позаботились и о безопасности. Территория теперь находится под видеонаблюдением, а благодаря новым светильникам люди смогут без опаски передвигаться в темное время суток.
Программа благоустройства дворовых территорий, инициированная главой республики Радием Хабировым, реализуется с 2019 года. За пять лет отремонтировали более 1300 дворов. Проекты создаются совместно с местными жителями, учитывая их мнения.