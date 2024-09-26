Воспитатель из Башкирии стала лучшей в стране по обучению родному языку

Уфимка стала лучшим воспитателем страны по обучению детей дошкольного возраста родному языку. Женщина работает в башкирском детском саду №18. Другая участница из Баймакского района стала лауреатом всероссийского конкурса. Очная часть финальных состязаний прошла в Казани. В этом году охват мероприятия увеличился. За звание лучших боролись 112 педагогов из 79 регионов России.

Малыши гурьбой встречают Алию Ризаевну у самого порога. В сентябре они виделись редко. Воспитатель упорно готовилась защищать честь республики на всероссийском конкурсе в Казани. Ребята терпеливо ждали её уроки башкирского языка. И не зря. Алия Ишдавлетова стала лучшим воспитателем страны по обучению детей дошкольного возраста родному языку. Награду она получила из рук министра просвещения России.

Познавательные будни дошкольников Алия Ишдавлетова разбавляет играми. Так малыши легче усваивают башкирский язык, фольклор, традиции и культуру народа. Включаются в работу даже самые неусидчивые. Сегодня, к примеру, воспитатель Алия Ишдавлетова знакомит детей с героями народного эпоса «Урал-батыр».

Героев башкирского кубаира можно увидеть на страницах интерактивного развивающего пособия. С ним можно ознакомиться в электронном приложении «Урал», который создала Алия Ишдавлетова. Также она написала методические рекомендации по обучению детей башкирской разговорной речи. Свою разработку она презентовала и в финале всероссийского конкурса.

Еще одна участница из Башкортостана стала лауреатом. Азалия Ибрагимова вошла в число 15 ведущих учителей родного языка и родной литературы. Она пошла по стопам своего прадедушки.