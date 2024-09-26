В Уфе прошли VII Кузеевские чтения

Новатор в отечественной тюркологии и башкирской этнографии. В память о выдающемся историке Раиле Кузееве в Уфе в седьмой раз прошли Кузеевские чтения. В этом году мероприятие посвятили 95-летию со дня рождения ученого и юбилею с момента создания Института этнологических исследований УФИЦ РАН.
Мероприятие прошло в кампусе, где на одной площадке собрались специалисты из разных регионов России, многие из которых были знакомы с выдающимся башкирским ученым лично. Были и земляки с малой родины – деревни Аминево Чишминского района.
Сегодня также состоялось открытие выставки в Музее археологии и этнографии, посвященной Раилю Кузееву. Ее назвали «Ученый, творец, гражданин». Среди экспонатов – личные вещи ученого, в числе которых записные книжки с уникальными заметками, которые основоположник башкирской этнографии делал в полевых экспедициях. Как рассказали организаторы, выставкой они стремились раскрыть многогранную личность ученого.