В Башкирии во время работы избили врача

В день происшествия за медицинской помощью обратился 24-летний парень, который упал на улице и получил травму. Он пришёл на приём, однако быстро разозлился, так как не хотел находиться в очереди. Парень начал проявлять агрессию, нецензурно выражать и напал на врача. Полицию вызвали очевидцы.