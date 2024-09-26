В Башкирии во время работы избили врача

В Благовещенском районе на 28-летнего врача было совершено нападение прямо на рабочем месте. Правоохранители занимаются расследованием случившегося.
В день происшествия за медицинской помощью обратился 24-летний парень, который упал на улице и получил травму. Он пришёл на приём, однако быстро разозлился, так как не хотел находиться в очереди. Парень начал проявлять агрессию, нецензурно выражать и напал на врача. Полицию вызвали очевидцы.
Сотруднику медицинского учреждения был причинён серьёзный вред здоровью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.