Жительницу Уфы задержали за торговлю контрафактным алкоголем на ж/д вокзале

На железнодорожном вокзале Уфы зафиксирована незаконная продажа алкоголя. Полицейские совместно с активистами Народного фронта провели рейд. Стражи порядка и общественники увидели, как местная жительница торговала несертифицированной продукцией в пластиковых бутылках без каких-либо акцизных марок и лицензии.

Женщину доставили в отдел полиции, там в отношении гражданки составили административный протокол, а весь контрафактный алкоголь изъяли. Стоит отметить, что ранее она также привлекалась к ответственности за продажу спиртного на вокзале. При прошлом задержании уфимка укусила палец сотруднику правоохранительных органов и причинила телесные повреждения другому человеку в погонах.