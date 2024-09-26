В Башкирии прошёл концерт в поддержку близких бойцов СВО

Напомним, что контракт на военную службу могут заключить мужчины в возрасте до 65 лет. Подписать соглашение имеют право не служившие ранее граждане, получившие высшее или среднее профессиональное образование. Каждого подавшего заявление курируют инструкторы. Все интересующие вопросы можно задать по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Военнослужащие могут получить от 3 миллионов 725 тысяч в год.