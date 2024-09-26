В Башкирии прошёл концерт в поддержку близких бойцов СВО

В Учалинском районе состоялся концерт в поддержку родителей и жён участников СВО в рамках проекта «Атайсал». Мероприятие прошло в селе Ахуново на базе средней общеобразовательной школы.
Перед местными жителями, в частности, матерями и женами бойцов выступили учащиеся школ, солисты местных коллективов. Одним из главных гостей стал популярный певец из Уфы Радиф Зарипов. Помимо ярких и положительных эмоций, зрителям вручили памятные подарки.
Напомним, что контракт на военную службу могут заключить мужчины в возрасте до 65 лет. Подписать соглашение имеют право не служившие ранее граждане, получившие высшее или среднее профессиональное образование. Каждого подавшего заявление курируют инструкторы. Все интересующие вопросы можно задать по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Военнослужащие могут получить от 3 миллионов 725 тысяч в год.