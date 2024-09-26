В Башкирии прошёл концерт в поддержку близких бойцов СВО

В Учалинском районе состоялся концерт в поддержку родителей и жён участников СВО в рамках проекта «Атайсал». Мероприятие прошло в селе Ахуново на базе средней общеобразовательной школы.

Перед местными жителями, в частности, матерями и женами бойцов выступили учащиеся школ, солисты местных коллективов. Одним из главных гостей стал популярный певец из Уфы Радиф Зарипов. Помимо ярких и положительных эмоций, зрителям вручили памятные подарки.

С нашей семьи трое мужчин участвуют в специальной военной операции. Это сын, внук и племянник. Желаю, чтобы все они вернулись живыми и здоровыми.

Мунира Мингажева, жительница д. Ахуново

Очень хотелось бы сказать огромное спасибо, что есть такие проекты, которые в нашу трудную минуту поддерживают самых близких и самых родных людей, наших ребят, которые сейчас находят за ленточкой.

Лилия Янгличева, директор средней общеобразовательной школы с. Ахуново

Рад был поучаствовать, всем спасибо и организаторам. Желаю нашему народу успехов и процветанию в будущем.

Радиф Зарипов, певец

Напомним, что контракт на военную службу могут заключить мужчины в возрасте до 65 лет. Подписать соглашение имеют право не служившие ранее граждане, получившие высшее или среднее профессиональное образование. Каждого подавшего заявление курируют инструкторы. Все интересующие вопросы можно задать по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Военнослужащие могут получить от 3 миллионов 725 тысяч в год.

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