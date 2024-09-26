В Башкирии восемь студентов удостоены именных стипендий

В Башкортостане приняли постановление правительства о назначении именных стипендий для отличившихся студентов. Из восьми получателей выплат в новом учебном году сразу шесть человек – это учащиеся Уфимского университета науки и технологий.

Эти строки из повести «Долгое-долгое детство» Миляуше Яхиной знакомы со школьной скамьи. Еще тогда девушка полюбила творчество Мустая Карима. Окончив с отличием школу, тоже решила посвятить себя литературе и языковедению. Сегодня студентка 4 курса факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики изучает сразу несколько языков. Новый учебный год для нее начинается с новыми целями и задачами. Дополнительным стимулом станет и полученная накануне награда. За успехи в учебной и научной деятельности Миляуша Яхина удостоена стипендии имени Мустая Карима.

Среди отличившихся и аспирантка Миляуша Шарафутдинова – преподаватель кафедры востоковедения и башкирского языкознания будет получать стипендию имени Равиля Бикбаева. Для неё это не первая выплата от республики за успехи в учебе и науке.

Всего в новом учебном году именные стипендии будут получать восемь человек. Данное постановление Правительства Башкортостана было принято накануне. Речь идет о стипендиях имени Равиля Бикбаева, Мустая Карима, Ирека Муксинова и Сосланбека Тавасиева. Шесть из восьми отличившихся студентов и аспирантов вузов – это представители Уфимского университета науки и технологий.

Получить именную стипендию скоро можно будет и за общественную работу. Об этом стало известно на недавней встрече главы республики с активом студенческого самоуправления. Радий Хабиров поручил учредить новую выплату. Получать стипендию будут самые активные ребята, которые показывают высокую успеваемость.