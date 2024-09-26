Жители Сибая собирают гумпомощь для бойцов СВО

Всё для фронта и всё для победы. Жители Сибая активно собирают гуманитарную помощь для бойцов, находящихся в зоне СВО. Так, в селе Туяляс женщины вяжут носки и варежки для своих земляков.
Во дворах частных домов они плетут маскировочные сети. В процессе сбора гумпомощи участвуют все: пенсионеры, люди среднего возраста и дети. Жители населенного пункта, который входит в состав городского округа Сибая, закупают для воинов медикаменты, продукты питания, отправляют им домашние заготовки: соленья, супы и другие угощения.