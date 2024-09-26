Спортсмены из Башкирии завоевали медали первенства мира по тайскому боксу

Три башкирских спортсмена с медалями завершили первенство мира по тайскому боксу. Крупнейший старт по этому виду спорта прошёл в Бангкоке в середине сентября. Всего форум собрал 1700 боксёров из 110 стран в возрасте от 10 до 17 лет.
Одна из главных надежд тайского бокса в России – 17-летний Леон Арутюнян – приехал с крупнейшего старта с бронзовой медалью. В первом поединке он справился с бойцом из Украины, во втором одержал победу над марокканцем, уступив в одном из раундов. Остановил Левона лишь представитель Турции – из-за спорных решений судей победа досталась сопернику нашего спортсмена. Скоро Арутюняну нужно будет выходить уже на новый уровень.
Благодаря третьему месту на первенстве мира Леон смог выполнить звание мастера спорта России, так что турниром он остался доволен.
Алину Мустафину по прозвищу Амазонка в Таиланде было не удержать. Девочка расправилась с соперницами из Малайзии и Филиппин, став сильнейшей в своей возрастной и весовой категории в мире. Хотя ещё совсем недавно Алина занималась танцами.
Салиму Исангалину в тайский бокс привёл отец, для девочки это была первая спортивная секция. Но ей так понравилось, что она занимается уже три года и впервые в жизни попала на первенство мира. В Бангкоке она заняла третье место, лишь по очкам уступив сопернице из Таиланда.
В общекомандном зачетё победила сборная России. Национальная команда побила свой прошлогодний рекорд, забрав 93 медали, 56 из которых – золотые. Особенно приятно, что и команда Республики Башкортостан внесла вклад в общую победу.