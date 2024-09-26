Спортсмены из Башкирии завоевали медали первенства мира по тайскому боксу

Три башкирских спортсмена с медалями завершили первенство мира по тайскому боксу. Крупнейший старт по этому виду спорта прошёл в Бангкоке в середине сентября. Всего форум собрал 1700 боксёров из 110 стран в возрасте от 10 до 17 лет.

Одна из главных надежд тайского бокса в России – 17-летний Леон Арутюнян – приехал с крупнейшего старта с бронзовой медалью. В первом поединке он справился с бойцом из Украины, во втором одержал победу над марокканцем, уступив в одном из раундов. Остановил Левона лишь представитель Турции – из-за спорных решений судей победа досталась сопернику нашего спортсмена. Скоро Арутюняну нужно будет выходить уже на новый уровень.

18 будет мне в следующем году, там посмотрим. Есть ещё несколько соревнований, на которые успеваю: Кубок Содружества, первенство Европы – там будет совершенно другой уровень, разные высоты. Леон Арутюнян, бронзовый призёр первенства мира по тайскому боксу

Благодаря третьему месту на первенстве мира Леон смог выполнить звание мастера спорта России, так что турниром он остался доволен.

К первенству мира подготовились хорошо, три тренировки в день, 11 дней готовились, как вернулись, протоптали дорожку в эту сторону, сезон только начинается. Динар Хазиев, тренер клуба единоборств Prime Gym

Алину Мустафину по прозвищу Амазонка в Таиланде было не удержать. Девочка расправилась с соперницами из Малайзии и Филиппин, став сильнейшей в своей возрастной и весовой категории в мире. Хотя ещё совсем недавно Алина занималась танцами.

Занимаюсь пять лет тайским боксом. В детстве попросила заниматься там, где бьют кулаками. Я ходила на танцы и брейк-данс, пошла на тайский бокс. Алина Мустафина, победительница первенства мира по тайскому боксу

Салиму Исангалину в тайский бокс привёл отец, для девочки это была первая спортивная секция. Но ей так понравилось, что она занимается уже три года и впервые в жизни попала на первенство мира. В Бангкоке она заняла третье место, лишь по очкам уступив сопернице из Таиланда.

Вторая была тайка, с тайкой я дралась, конечно, она меня выиграла, меня почему-то немного засудили, не понимаю почему. Салима Исангалина, бронзовый призёр первенства мира по тайскому боксу