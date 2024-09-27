Стало известно, какие вирусы циркулируют сейчас в Башкирии

С начала сентября в регионе фиксируется рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, отмечает Роспотребнадзор по Башкирии. По данным ведомства, за минувшую неделю инфекцию подхватили свыше 27 тысяч жителей региона.

Согласно результатам лабораторных исследований, рост заболеваемости формируется за счет циркуляции вирусов негриппозной этиологии: риновирус и коронавирусная инфекция, которые распространяются воздушно-капельным путем.

Эпидситуация в республике свойственна для данного периода. С началом учебного года отмечается рост заболеваемости детей из-за формирования организованных коллективов в школах и детсадах.