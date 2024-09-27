В Уфе спасатели помогли двум потерявшимся грибникам

В Уфе два грибника заблудились в лесу. Сначала в районе ДОКа они на пароме переплыли на противоположный берег и отправились в лес по грибы. Пока ходили по лесу, предположительно, немного выпили и не заметили, как оказались в самой чаще.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты столицы, мужчины пытались отыскать обратную дорогу, но не могли сориентироваться, где именно они находятся. Она еще долго бродили по лесу, пока не вышли к реке. Тут они решили обратиться за помощью спасателей. Как выяснилось, мужчины оказались в районе микрорайона Сипайлово.

Спасатели нашли их на берегу Уфимки, усадили на катер и доставили до сипайловской переправы. Грибники не пострадали, помощь медиков им не понадобилась.