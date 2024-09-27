В Уфе ведутся поиски 14-летней школьницы

Волонтёры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» заявили о поисках ребёнка.
В Уфе 26 сентября вечером из дома ушла 14-летняя Виктория Гущева. Подросток не выходит на связь. Её местоположение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 162 см, худощавое телосложение, темно-каштановые волосы и серые глаза. Была одета в черную короткую куртку, черную кофту, черные джинсы и бело-серые кроссовки.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Виктории Гущевой, просят сообщить по телефонам 8 937 3 102 112 или 112.
Фото: «БашРегионСпас».