В Башкирии ведутся срочные поиски 13-летнего ребёнка

В Кумертау без вести пропала 13-летняя Снежана Латыпова. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Артус».

Фото №1 - В Башкирии ведутся срочные поиски 13-летнего ребёнка

26 сентября девочка не вернулась домой после школы. До сих пор о её местоположении ничего неизвестно.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, до плеч, глаза карие. Была одета в красную куртку, синие спортивные штаны, кроссовки. С собой у девочки были бежевый шопер, синий пакет.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении ребёнка, просят сообщить по телефонам 8 937 49 05 100, 102 или 112

Фото: «Артус». 

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