В Башкирии ведутся срочные поиски 13-летнего ребёнка

В Кумертау без вести пропала 13-летняя Снежана Латыпова. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Артус».
26 сентября девочка не вернулась домой после школы. До сих пор о её местоположении ничего неизвестно.
Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, до плеч, глаза карие. Была одета в красную куртку, синие спортивные штаны, кроссовки. С собой у девочки были бежевый шопер, синий пакет.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении ребёнка, просят сообщить по телефонам 8 937 49 05 100, 102 или 112
Фото: «Артус».