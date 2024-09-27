В Уфе в музыкальной школе открыли музей в честь Халика Заимова

Наш музей очень необычный и уникальный. Он оснащен современным мультимедийным оборудованием и особенно технологиями виртуальной реальности, ребятам будет очень интересно. Вообще у меня есть мечта, чтобы музейное пространство несло добро в творчество и сохранялась историческая память.

Гульнара Шадмонова, директор детской музыкальной школы №13 им. Халика Заимова