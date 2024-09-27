В Уфе в музыкальной школе открыли музей в честь Халика Заимова

В уфимской детской музыкальной школе №13 открыли музейную комнату в честь башкирского композитора Халика Заимова, которому в этом году исполнилось бы 110 лет. Так, в учебном заведении учащиеся и гости смогут увидеть личные вещи известного музыкального деятеля.
Были собраны уникальные фотографии, личные вещи, переданные родственниками известного музыкального деятеля республики. Музейное пространство появилось благодаря выигранному гранту Президентского фонда культурных инициатив.
Напомним, что Халик Заимов внес огромный вклад в башкирскую оперно-балетную, хоровую и инструментальную музыку. Он является автором оперы «Акбузат». Им написана музыка к балету «Черноликие». Известность получили его обработки башкирских народных песен для голоса и фортепьяно.