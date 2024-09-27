В Уфе состоялся гала-концерт фестиваля «Я люблю тебя, жизнь!»

В Уфе прошёл гала-концерт фестиваля творчества людей старшего поколения. 13-е по счету мероприятие в этом году посвятили Году семьи. Его финалисты определились в ходе семи зональных мероприятий.
В конкурсной программе приняли участие и семейные коллективы, в том числе пары и дуэты. По итогам фестиваля гран-при получили два народных вокальных ансамбля «Усерганские джигиты» из Зианчуринского района и «Тальянка» из города Октябрьского.
Творческое состязание проходило с марта по июнь и собрало 2,5 тысячи участников. Это вокалисты, танцоры, музыканты, мастера художественного чтения и представители оригинального жанра. Всего просмотрели 383 творческих номера. Лучшие из них выступили на гала-концерте.