В Уфе состоялся гала-концерт фестиваля «Я люблю тебя, жизнь!»

В Уфе прошёл гала-концерт фестиваля творчества людей старшего поколения. 13-е по счету мероприятие в этом году посвятили Году семьи. Его финалисты определились в ходе семи зональных мероприятий.

В конкурсной программе приняли участие и семейные коллективы, в том числе пары и дуэты. По итогам фестиваля гран-при получили два народных вокальных ансамбля «Усерганские джигиты» из Зианчуринского района и «Тальянка» из города Октябрьского.