В Чишминском районе Башкирии открыли памятник участникам ВОВ

В деревне Абраево Чишминского района появился памятник участникам Великой Отечественной войны. Мемориал установили на центральной улице населенного пункта. Его автором стала местная жительница и активистка Файруза Гильманова.

Идею женщины поддержали односельчане и уроженцы, проживающие в разных частях региона и страны. На открытии присутствовали чиновники, представители ветеранского сообщества. Также рядом с монументом состоялся концерт с участием школьников, артистов районного дворца культуры и заслуженного артиста Башкортостана Марата Шарипова.