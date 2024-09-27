В Уфе пройдут гастроли театра кукол имени Образцова

В Уфу с гастролями приехала труппа Государственного академического театра кукол имени Сергея Образцова из Москвы. В течение четырех дней на сцене Башкирского театра кукол артисты покажут жителям столицы несколько постановок, среди которых спектакль «Необыкновенный концерт», занесенный в Книгу рекордов Гиннесса по количеству посетивших его зрителей.