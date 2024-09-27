Убийце из Башкирии, который зарезал супругу, смягчили наказание

14 августа прошлого года 32-летнюю сотрудницу муниципалитета Дину Махиянову у собственного дома зарезал бывший муж Алик Махиянов. Мужчина сам сдался полиции. Его приговорили к 10 годам лишения свободы, однако после наказание смягчили до 9 лет 10 месяцев. 26 сентября стало известно, что срок заключения Алику смягчили ещё на 2 месяца, так как из приговора убрали несколько эпизодов по части «истязания».