В Уфе делегация из ЛНР посетила центр опережающей профподготовки

В Уфе делегация из Луганской Народной Республики посетила центр опережающей профессиональной подготовки. В её составе – представители техникумов и колледжей из города Красный Луч.

Участников встречи познакомили с проектами и программами системы среднего профессионального образования республики. Также им рассказали, как взаимодействуют учебные заведения с крупными предприятиями. Говорили и о возможностях пространства и деятельности центра опережающей профессиональной подготовки.

Делегация из подшефных колледжей приехала вчера и уже успела съездить в Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Группа пробудет в Башкортостане до 4 октября. Все эти дни ее представители будут знакомиться с работой колледжей республики. Для каждого члена учебных заведений Красного Луча подготовили ту программу, которая соответствует его профилю.