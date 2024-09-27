В Уфе прошел вечер памяти художника Василя Ханнанова

В Уфе прошел вечер памяти Василя Ханнанова в день его рождения. Члена Союза художников России и руководителя творческого объединения «Чингисхан», заслуженного художника России и народного художника Башкортостана не стало в феврале этого года на 68-м году жизни.
Вечер памяти организовали в музее современного искусства на улице Карла Маркса, который он же создавал. Там гости могли посмотреть и его работы. Супруга художника также рассказала, для чего его сподвижники открыли Фонд творческих инициатив Василя Ханнанова.