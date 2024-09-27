В Уфе обсудили вопросы диагностики и лечения туберкулеза

К 2030 году в стране должен исчезнуть туберкулез. Такая задача стоит перед фтизиатрией. В Уфе прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Мультифакториальные подходы диагностики и лечения туберкулеза как этап к ликвидации туберкулеза». Его участниками стали специалисты со всего Приволжского федерального округа и страны.

Также в режиме онлайн присоединились зарубежные эксперты. Главные темы – развитие методики диагностики, профилактики и новых видов лечения. В следующем году будут подведены итоги десятилетней работы по снижению заболеваемости и летальных исходов от этой болезни. В Башкортостане за это время заболеваемость снизилась на четверть, количество смертей сократилось более чем на 50%.