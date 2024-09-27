В Уфе прошёл интенсив «Финансовая культура в медиа»

В Уфе в Межвузовском кампусе Евразийского научно-образовательного центра прошел интенсив на тему «Финансовая культура в медиа». Его участниками стали журналисты со всего региона.

Здесь обсуждали, как писать про деньги так, чтобы статьи были понятны и интересны всем. Темы разные: кредитование, бюджет, финансовое мошенничество, пенсии, страхование, инвестиции, налоги. Были разобраны определенные примеры подачи материала, рассказали, где брать проверенные данные и каких экспертов привлекать. Также наградили журналистов и СМИ, которые регулярно создают материалы по теме финансов.