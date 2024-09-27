В Башкирии задержали мужчину, который жестоко избил врача

В Благовещенске задержали мужчину и двух его друзей, которые напали на врача местной больницы. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, трое мужчин пришли в приёмный покой больницы с жалобами на травмы. Они находились в состоянии опьянения и закатили скандал из-за долгого ожидания приёма. Врач попытался успокоить дебоширов, но был серьёзно избит. Сейчас медик находится в отделении нейрохирургии с сотрясением, ушибами и переломом.