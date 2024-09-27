В Башкирии прошёл этап конкурса «Туристический сувенир»

Более ста мастеров туристического промысла показали свои работы. Они состязались в рамках республиканского этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

Гульсум Хусаинова привезла на конкурс копию нагрудника дёмских башкир – сакал. Реконструировала сама из аутентичных материалов. Сверху покрыла его старинными чешуйками, добавила серебряные монеты, алые бусинки коралла, натуральные камни – сердолик и яшму, а края обшила кительными пуговицами. Костюм на реконструкторе полностью сделан по старинным лекалам. Сейчас мастерица увлеклась мини-версиями нагрудников и продает их, как сувениры. В этом году решила поучаствовать и во всероссийском конкурсе.

А вот Надежда Матвеева из Уфы создает запахи Башкортостана. Тут ароматы уфимских лип, земли кочевников, нефти и кумыса. Вся эта смесь воссоздает образы героев легенд и эпосов республики. В прошлом году работа парфюмера «Запах курая» заняла первое место в финале этого всероссийского конкурса. Надежда известна и тем, что именно она придумала духи «Салават Юлаев». Ее ароматы этого года – сухие духи «Три шурупа» для молодежи.

Еще одна мастерица представила игрушку в стиле натюр. Подготовила куницу – символ столицы – к 450-летию. На конкурс принесла и сумки ручной работы.

Гости выставки смогли не только познакомиться с работами, но и приобрести понравившиеся. Более 100 мастеров и ремесленников из Башкортостана представили свои уникальные сувениры, которые отражают многообразие республики. Их работы оценивали специалисты в области туризма и гостеприимства. Один из главных критериев – самобытность изделия. Кроме этого, уделяли внимание и его упаковке.