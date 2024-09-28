В Башкирии спасли охотника со сломанным позвоночником

Накануне, 27 сентября, в Ишимбайском районе в ночное время помощь спасателей потребовалась 39-летнему охотнику.

В службу спасения обратилась местная жительница, которая рассказала, что недалеко от деревни Кудашево мужчина во время охоты сломал позвоночник. Самостоятельно передвигаться он не мог.

Спасатели долго не могли найти в лесу пострадавшего, так как проезда к месту происшествия не было, а сотовая связь была недоступна. К поискам мужчины подключился его знакомый, который знал примерное нахождение охотника. Найти пострадавшего удалось только в три часа ночи.