В районе Башкирии выбрали тыкву-гиганта

28 сентября в рамках сельскохозяйственной ярмарки в Чишминском районе состоялся конкурс на самую крупную тыкву.
Комиссия тщательно проверила качество мякоти тыкв на предмет отсутствия воды. Первое место по праву заняла тыква, которую вырастил Тимур С. из села Арово. Вес плода составил 40,8 кг. Победитель получил бензиновый триммер.
Обладатели двух вторых мест были награждены садовой тележкой и штыковой лопатой, а трое участников, которые заняли третье место, получили в качестве призов пятилитровый ручной опрыскиватель, секатор и грабли.
Фото: Шамиль Валеев.