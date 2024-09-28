Жители Башкирии за сутки перевели мошенникам 13 млн рублей

За минувшие сутки жители республики перевели мошенникам около 13 млн рублей. Такие данные приводит региональное МВД. Так, жительнице Кармаскалинского района позвонил лже-сотрудник Пенсионного фонда. Её уверили, что идет перерасчет пенсии и новые выплаты. Преступник предложил помочь с записью в МФЦ и попросил переслать ему все смс-коды. Так он завладел ее личными данными.
После поступил звонок от якобы сотрудницы банка, которая рассказала о подозрительной активности и необходимости перевести все деньги на некий безопасный счет. Женщина поверила, взяла кредиты, добавила свои сбережения и перевела 2 млн рублей. Аферисты начали убеждать сельчанку, что кто-то покушается на ее квартиру и нужно срочно продать. Женщина обратилась за нужной справкой для сделки в отдел МВД. Сотрудники заподозрили неладное. В итоге квартиру удалось сохранить.
В республике сотрудники практически всех служб ведут разъяснительную работу. Работники социальных служб рассказывают своим пожилым подопечным, как определить, что звонят мошенники, и какие схемы используют злоумышленники, также рассказывают, что ни в коем случае нельзя говорить по телефону.