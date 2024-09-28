В Башкирии сотрудники ГАИ остановили опасного нарушителя

В Чишминском районе дорожные полицейские заметили машину, которая странно маневрировала. Экипаж подал сигнал об остановке, но водитель лишь сильнее надавил на газ. Во время погони он несколько раз создал опасные ситуации на дороге, провоцируя ДТП, и даже ударил патрульную машину.