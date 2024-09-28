В Уфе провели уникальную операцию

Этот вид новообразования долго может протекать бессимптомно. Бригада хирургов работала почти 3,5 часа. Мужчине удалось сохранить легкое. Сохранение как можно большего количества ткани дает хорошие результаты с пяти- и десятилетней выживаемостью и низкой частотой рецидивов. Сейчас пациент идет на поправку.

Рак легкого занимает четвёртое место в республике по заболеваемости и первое в мире по смертности. Чаще всего он встречается у мужчин. Только четверть процентов заболевших можно прооперировать. Самое главное — вовремя поставить диагноз, когда болезнь находится на первой и второй стадиях.