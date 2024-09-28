В Башкирии проходит 34-й международный Аксаковский праздник

По традиции он начинается накануне дня рождения великого писателя и общественного деятеля. Фестиваль открылся в Уфе ярмаркой в саду имени Сергея Аксакова и торжественным мероприятием в здании Башкирского театра оперы и балета.

Сказочный бал даёт начало всему торжеству. Буквально на каждом шагу можно встретить героев произведений Аксакова, как и портреты самого Сергея Тимофеевича.

На 34-й Аксаковский праздник съехались танцевальные и вокальные коллективы со всей республики. По словам зрителей, именно здесь творчество артистов словно наполняется каким-то волшебством, снова и снова погружая людей в сказку.

Родословную великого русского писателя в саду имени Аксакова не раз видели уфимцы и гости столицы. А вот Мария Аксакова в таком исполнении видит ее впервые. На родину своего прапрадедушки Маша приехала вместе с мамой из Подмосковья.

Кроме того, праздник отмечали и в Уфимском торгово-экономическом колледже. Там для гостей провели мастер-классы, квесты и обсуждения произведений русского писателя. По завершению встречи они испробовали имбирное печенье по рецепту Сергея Аксакова, приготовленного студентами УТЭКа.

Празднование продолжилось на сцене Башкирского театра оперы и балета. Там талантливым студентам за лучшие научно-исследовательские, просветительские и прикладные работы, посвященные общественному деятелю, вручали дипломы лауреата литературной премии и премии Горсовета Уфы имени Аксакова. После состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов Башкортостана.