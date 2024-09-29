Стало известно, когда в Уфе откроют «Южные ворота»

Радий Хабиров поручил 1 октября открыть «Южные ворота» в Уфе. Делать это будут поэтапно. События ждут едва ли не все водители столицы, поскольку это поможет разгрузить движение на других въездах. Строительство началось еще два года назад. Ввод объекта в эксплуатацию постоянно переносили. И сейчас завершить основную магистраль – улицу Пугачева – мешают два объекта. Владельцев не устраивает сумма за переезд.

Завершающие штрихи перед открытием. Рабочие монтируют последние метры дорожного ограждения, на путепроводе готовят к заливке деформационные швы.

Всего на транспортной развязке восемь съездов. На данный момент мы производим работы по отсыпке плодородного слоя на откосы, на площадки съезда, Также на съезде ведем работы по тротуарам и нанесению разметки.

Ильвир Ардисламов, начальник участка ООО «Башальянсстрой»

«Южные ворота» Уфы – один из самых масштабных транспортных проектов столицы. Он включает в себя реконструкцию улицы Пугачёва общей протяжённостью 2,5 км, строительство новой улицы генерала Рыленко – 1200 м и транспортной развязки на их пересечении. За каждый объект отвечают разные подрядчики.

На участке по улице Рыленко, прежде чем приступить к работам, подрядчикам пришлось решать проблемы с протекающим прямо вдоль оврага ручьём.

Пришлось эту речку заковать в стальную трубу, временную, проложить ее до улицы Пугачева, там сделать временный сброс и только потом начать все эти работы по выемке, отсыпке, сносу домов. Было сложно. Вы помните, это был большой глубокий овраг.

Алексей Федотов, начальник участка ООО «Дортрансстрой»
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Теперь в микрорайон Зеленая роща ведет широкая улица с семью полосами. На подъем специально сделали на одну больше, чтобы тихоходные транспортные средства могли ехать в крайнем ряду, не создавая помех для других автомобилистов.

Волна

Несмотря на то, что пока «Южные ворота» открываются частично, власти считают, что это уже поможет разгрузить транспортные потоки. Одна из причин затора – светофор после Нагаевского моста, который перенаправляет автомобили на улицу Колгуевскую и дублер Пугачева. Этот светофор должны демонтировать.

Движение в Зеленую рощу по улице Колгуевской. Вы знаете, там одна полоса на подъем, одна на спуск, вот этот узел Бородинская – Пугачева, выезд из Зеленой рощи в сторону Нагаево, я считаю, он значительно разгрузится и снимет эту транспортную напряженность.

Евгений Кулешов, заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы

Именно поэтому завершения строительства «Южных ворот» ждут многие автомобилисты в Уфе. Движение на развязке обещают запустить уже 1 октября. А в ноябре – на новом участке улицы Пугачева от магазина «Лента» до Монумента дружбы: вначале по двум полосам, а ко второй половине декабря заработают уже четыре полосы.

Полностью улица Пугачева будет готова в третьем квартале 2025 года. Процесс строительства затянулся из-за споров с собственниками земельных участков и помещений. В половине случаев владельцы были не согласны с переселением, и решать вопрос приходилось через суд. Сейчас работы тормозят два оставшихся объекта: автосервис, за который запросили 100 млн рублей, и жилой дом. Частично его расселили, однако оставшиеся собственники не могут сойтись в цене переезда.

«Южные ворота» рассчитаны на трафик в 50 тысяч автомобилей в сутки. Сейчас водители вынуждены стоять в пробках в часы пик либо ехать в объезд через Восточный выезд или Оренбургский тракт, что создает напряженную ситуацию со стороны Бельского моста. Именно поэтому открытие «Южных ворот» позволит нормализовать ситуацию во всей транспортной сети столицы.

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