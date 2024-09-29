Стало известно, когда в Уфе откроют «Южные ворота»

Радий Хабиров поручил 1 октября открыть «Южные ворота» в Уфе. Делать это будут поэтапно. События ждут едва ли не все водители столицы, поскольку это поможет разгрузить движение на других въездах. Строительство началось еще два года назад. Ввод объекта в эксплуатацию постоянно переносили. И сейчас завершить основную магистраль – улицу Пугачева – мешают два объекта. Владельцев не устраивает сумма за переезд.
Завершающие штрихи перед открытием. Рабочие монтируют последние метры дорожного ограждения, на путепроводе готовят к заливке деформационные швы.
«Южные ворота» Уфы – один из самых масштабных транспортных проектов столицы. Он включает в себя реконструкцию улицы Пугачёва общей протяжённостью 2,5 км, строительство новой улицы генерала Рыленко – 1200 м и транспортной развязки на их пересечении. За каждый объект отвечают разные подрядчики.
На участке по улице Рыленко, прежде чем приступить к работам, подрядчикам пришлось решать проблемы с протекающим прямо вдоль оврага ручьём.
Теперь в микрорайон Зеленая роща ведет широкая улица с семью полосами. На подъем специально сделали на одну больше, чтобы тихоходные транспортные средства могли ехать в крайнем ряду, не создавая помех для других автомобилистов.
Несмотря на то, что пока «Южные ворота» открываются частично, власти считают, что это уже поможет разгрузить транспортные потоки. Одна из причин затора – светофор после Нагаевского моста, который перенаправляет автомобили на улицу Колгуевскую и дублер Пугачева. Этот светофор должны демонтировать.
Именно поэтому завершения строительства «Южных ворот» ждут многие автомобилисты в Уфе. Движение на развязке обещают запустить уже 1 октября. А в ноябре – на новом участке улицы Пугачева от магазина «Лента» до Монумента дружбы: вначале по двум полосам, а ко второй половине декабря заработают уже четыре полосы.
Полностью улица Пугачева будет готова в третьем квартале 2025 года. Процесс строительства затянулся из-за споров с собственниками земельных участков и помещений. В половине случаев владельцы были не согласны с переселением, и решать вопрос приходилось через суд. Сейчас работы тормозят два оставшихся объекта: автосервис, за который запросили 100 млн рублей, и жилой дом. Частично его расселили, однако оставшиеся собственники не могут сойтись в цене переезда.
«Южные ворота» рассчитаны на трафик в 50 тысяч автомобилей в сутки. Сейчас водители вынуждены стоять в пробках в часы пик либо ехать в объезд через Восточный выезд или Оренбургский тракт, что создает напряженную ситуацию со стороны Бельского моста. Именно поэтому открытие «Южных ворот» позволит нормализовать ситуацию во всей транспортной сети столицы.