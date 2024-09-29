Стало известно, когда в Уфе откроют «Южные ворота»

Движение в Зеленую рощу по улице Колгуевской. Вы знаете, там одна полоса на подъем, одна на спуск, вот этот узел Бородинская – Пугачева, выезд из Зеленой рощи в сторону Нагаево, я считаю, он значительно разгрузится и снимет эту транспортную напряженность.

Евгений Кулешов, заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы