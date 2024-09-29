В Уфе показали, каким будет детский реабилитационный комплекс «Салют»

Второго такого в республике нет, да и в масштабах страны благодаря своему комплексному подходу этот объект будет уникальным. Радий Хабиров анонсировал открытие детского реабилитационного комплекса «Салют». Новое учреждение, через которое ежегодно будет проходить порядка 7 тысяч особенных детей, распахнёт свои двери 7 октября. Инициатива создать такой объект в регионе принадлежала главе республики.

Небольшая экскурсия для мам, которые воспитывают особенных детей. Руководитель образовательного центра «Йондоз» рассказывает родителям, какие условия создаются для обучающихся в новом реабилитационном комплексе. Получать знания здесь смогут 192 ребёнка.

Открытия нового комплекса с нетерпением ожидает Надежда Сальникова. Её сыну, который страдает орфанным заболеванием, необходимо каждые три месяца проходить реабилитацию. Здесь же, говорит женщина, создаются все условия для полноценного поддержания и восстановления здоровья.

Детский реабилитационный комплекс «Салют» – это три корпуса, два из которых были построены с нуля. Общая площадь здания превышает 29 тысяч квадратных метров.

Уникальный не только для республики, но и для всей страны объект. Под одной крышей будут вести свою деятельность сразу три учреждения. Особенность заключается в том, что все они относятся не к одному ведомству, а к разным. Это Министерство труда, семьи и социальной защиты, здравоохранения и образования. И все эти ведомства будут работать сообща и предоставлять услуги в комплексе. В этом и есть особая, с одной стороны, уникальность, с другой – сложность задумки. Каждое министерство работает согласно своим требованиям и законам. Необходимо было продумать и выстроить механизм их взаимодействия.

Помимо полустационара по линии Министерства семьи, труда и социальной защиты населения на 250 посещений в смену, здесь будет работать отделение медицинской реабилитации Республиканской детской клинической больницы. Это современное учреждение здравоохранения, оснащенное по последнему слову техники и рассчитанное на 35 круглосуточных и 10 коек дневного стационара.