В Уфе простятся с тележурналистом Вильданом Галиным

Накануне не стало нашего коллеги, известного тележурналиста Вильдана Галина. Ему было всего 45 лет. Большую часть жизни он посвятил служению любимому делу – телевидению. Вместе с нами он делал новости.

Еще в студенческие годы Вильдан Галин занимался наполнением радиоканала «Юлдаш», откуда и перешел в телестудию, где прошел путь от корреспондента до редактора службы информационных программ. Состоял в пуле журналистов администрации президента и правительства республики. В 2011 году Вильдан Нургалиевич был назначен руководителем отдела социально-экономических программ студии телевидения, где был соавтором и ведущим проектов «Телецентр», «Живое село», «Мужской клуб «Арслан» и «Разговор с властью».

В 2014 году Вильдан Галин стал руководителем отдела национального вещания ГТРК «Башкортостан», а позже занял пост заместителя директора филиала ВГТРК. Заслуженный работник СМИ, член Союза журналистов Башкортостана и России. Он был открытым, добрым и честным, влюбленным в жизнь и в свою профессию.