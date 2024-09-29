Из Башкирии на Донбасс прибыл 135-й гумконвой

Крупнейший за последнее время гумконвой прибыл на Донбасс. Он стал 135-м по счёту. Своим землякам весточку и посылки из дома привезли руководители муниципалитетов республики. Также в состав каравана вошла гуманитарная помощь, собранная депутатами Госсобрания Башкортостана. По поручению главы региона Радия Хабирова добровольческим батальонам и бойцам мотострелкового полка передали дроны-камикадзе, производство которых начато в республике.

Каждый приезд гумконвоя на Донбасс – как глоток свежего воздуха для наших бойцов. Все они с нетерпением ждут личные посылки от родных, детские письма со словами поддержки. И, конечно, это возможность встретиться со своими земляками и передать приветы на малую родину, где о своих защитниках не забывают.

Это уже 26-й конвой от нашего города. Заранее даем объявления. Дети письма отправляют. Люди приносят в пункты сбора всё, что необходимо нашим бойцам. Сейчас вот шаймуратовцы подъехали, получили свою партию. Ждем полк «Башкортостан» и поедем дальше. Олег Астахов, глава администрации г. Кумертау

Чуть ли не ежемесячно приезжаем сюда к ребятам, в зону СВО. Стараемся привозить именно то, что просили ребята. От трусов, носков, зубной пасты и до автомобилей. Заявки бывают разные. Дроны, БПЛА, тепловизоры, рации. Всё это возим и возим. Айдар Насыров, советник главы администрации Чекмагушевского района по вопросам СВО

Мы организовали уже 28-й гуманитарный конвой из Баймакского района. Полную фуру привезли. Туда вошли две машины – «Нива» и УАЗ, три мотоцикла, много личных посылок, маскировочные сети, дроны и так далее. Азат Шарипов, первый заместитель главы администрации Баймакского района

В сборе гуманитарной помощи помогают неравнодушные жители, волонтеры и предприятия Башкортостана. Свой вклад вносят и дальнобойщики, которые не только привозят посылки, но и сами забирают их по просьбе наших бойцов.

Мы созваниваемся, всегда на связи. Сообщаем, что такого-то числа выезжаем. Они сообщают родственникам. И потом я уже на своей личной машине еду к родственникам, собираю личные посылки и привожу сюда, ребятам лично отдаю. Вячеслав Шлифер, водитель гумконвоя

135-й гумконвой был сформирован не только по заявкам командиров башкирских подразделений. Республика также направила спецтехнику в подшефный город Красный Луч.

В 2023-2024 годах идёт массовое восстановление нашей инфраструктуры: дороги, ремонт социальных объектов, ремонт многоквартирных домов, водоснабжение, энергетика. Я думаю, что когда въезжаешь в наш город, уже видны изменения в дорожной инфраструктуре, социальных объектах. Огромное спасибо Радию Фаритовичу Хабирову, который лично сам приезжает и видит изменения, смотрит на результаты работы ваших специалистов на нашей территории. Это действительно братская помощь, и мы уже почти сроднились с Башкортостаном, и история нас связывает. Сергей Соловьёв, глава администрации г. Красный Луч /ЛНР/

Активное участие в сборе гуманитарной помощи для СВО принимают и образовательные учреждения нашей республики. Так, ученики Баймакского полилингвального лицея-интерната решили отказаться 1 сентября от цветов для учителя. Вместо этого они собрали деньги и вместе с преподавателями закупили медикаменты по просьбе своих земляков. Также в качестве подарка сюда, на Донбасс, отправили и музыкальный инструмент – гитару.

А эти носилки на моноколесе собирают вручную в Туймазах. Эффективность устройства заключается в том, что при ранении бойца с поля боя его могут эвакуировать всего два человека. При этом проехать можно даже по лесной местности.

Он легко собирается и фиксируется, когда мы кладем раненого. Потом, когда поднимаем, колесо тоже фиксируется, и мы уже можем транспортировать человека. позывной «Море»

Свой вклад в формирование гумконвоя внесли и депутаты Госсобрания. Парламентарии закупили и направили на СВО более 200 наименований продукции, включая рации нового поколения, средства радиоэлектронной борьбы, которые установят на санитарные автомобили, тепловизоры, медикаменты, тепловые пушки, компрессоры – всё по заявкам наших бойцов.

Если бы не гуманитарная помощь от Республики Башкортостан, то в первую зиму ребятам было бы очень трудно перезимовать на новых позициях. И до сих пор гумпомощь оказывается и очень сильно помогает ребятам. позывной «Музей»

Гуманитарные конвои бойцы наших подразделений ждут. Здесь есть посылки из дома от родных и близких. Ну и, конечно, тут есть спецсредства и FPV-дроны, которые помогают нам в военных действиях. позывной «Шаман»

И большинство этих дронов-камикадзе теперь башкирского производства. По поручению Радия Хабирова наши промышленники совместно с учёными начали собирать собственные БПЛА, которые работают на определённых частотах и имеют специальные комплексы управления, ретрансляторы. Они успешно проходят вражеские системы РЭБ и поражают цели на расстоянии до 20 километров. Очередную партию птичек передали батальонам Шаймуратова, Доставалова, Салавата Юлаева, а также операторам мотострелкового полка «Башкортостан».

Башкирия нам прислала ударные FPV-дроны. Радий Хабиров недавно приезжал, обещал нам их. И вот пришла уже вторая партия. Первая партия дронов показала себя с хорошей стороны. Дальность полёта, эффективность. В боевой работе они уже были использованы. На данный момент лучше этих дронов нам ещё не присылали. позывной «Гиря»

В бою отлично себя показали. Довольно устойчивые к воздействию РЭБа, хороший сигнал. Получается долетать до цели даже несмотря на сложный ландшафт на нашем участке фронта. Большое спасибо инвесторам, инженерам и конструкторам, которые помогли в его разработке. позывной «Монтёр»