Из Башкирии на Донбасс прибыл 135-й гумконвой

Крупнейший за последнее
время гумконвой прибыл на Донбасс. Он стал 135-м по счёту. Своим землякам
весточку и посылки из дома привезли руководители муниципалитетов республики.
Также в состав каравана вошла гуманитарная помощь, собранная депутатами
Госсобрания Башкортостана. По поручению главы региона Радия Хабирова
добровольческим батальонам и бойцам мотострелкового полка передали
дроны-камикадзе, производство которых начато в республике.
Каждый приезд гумконвоя
на Донбасс – как глоток свежего воздуха для наших бойцов. Все они с нетерпением
ждут личные посылки от родных, детские письма со словами поддержки. И, конечно,
это возможность встретиться со своими земляками и передать приветы на малую
родину, где о своих защитниках не забывают.
Это
уже 26-й конвой от нашего города. Заранее даем объявления. Дети письма
отправляют. Люди приносят в пункты сбора всё, что необходимо нашим бойцам.
Сейчас вот шаймуратовцы подъехали, получили свою партию. Ждем полк «Башкортостан»
и поедем дальше.Олег Астахов, глава администрации г. Кумертау
Чуть
ли не ежемесячно приезжаем сюда к ребятам, в зону СВО. Стараемся привозить
именно то, что просили ребята. От трусов, носков, зубной пасты и до
автомобилей. Заявки бывают разные. Дроны, БПЛА, тепловизоры, рации. Всё это
возим и возим.Айдар Насыров, советник главы администрации Чекмагушевского района по вопросам СВО
Мы
организовали уже 28-й гуманитарный конвой из Баймакского района. Полную фуру
привезли. Туда вошли две машины – «Нива» и УАЗ, три мотоцикла, много личных
посылок, маскировочные сети, дроны и так далее.Азат Шарипов, первый заместитель главы администрации Баймакского района
В сборе гуманитарной
помощи помогают неравнодушные жители, волонтеры и предприятия Башкортостана.
Свой вклад вносят и дальнобойщики, которые не только привозят посылки, но и
сами забирают их по просьбе наших бойцов.
Мы
созваниваемся, всегда на связи. Сообщаем, что такого-то числа выезжаем. Они
сообщают родственникам. И потом я уже на своей личной машине еду к родственникам,
собираю личные посылки и привожу сюда, ребятам лично отдаю.Вячеслав Шлифер, водитель гумконвоя
135-й гумконвой был
сформирован не только по заявкам командиров башкирских подразделений.
Республика также направила спецтехнику в подшефный город Красный Луч.
В
2023-2024 годах идёт массовое восстановление нашей инфраструктуры: дороги,
ремонт социальных объектов, ремонт многоквартирных домов, водоснабжение,
энергетика. Я думаю, что когда въезжаешь в наш город, уже видны изменения в дорожной
инфраструктуре, социальных объектах. Огромное спасибо Радию Фаритовичу Хабирову,
который лично сам приезжает и видит изменения, смотрит на результаты работы
ваших специалистов на нашей территории. Это действительно братская помощь, и мы
уже почти сроднились с Башкортостаном, и история нас связывает.Сергей Соловьёв, глава администрации г. Красный Луч /ЛНР/
Активное участие в
сборе гуманитарной помощи для СВО принимают и образовательные учреждения нашей
республики. Так, ученики Баймакского полилингвального лицея-интерната решили
отказаться 1 сентября от цветов для учителя. Вместо этого они собрали деньги и
вместе с преподавателями закупили медикаменты по просьбе своих земляков. Также
в качестве подарка сюда, на Донбасс, отправили и музыкальный инструмент –
гитару.
А эти носилки на
моноколесе собирают вручную в Туймазах. Эффективность устройства заключается в
том, что при ранении бойца с поля боя его могут эвакуировать всего два
человека. При этом проехать можно даже по лесной местности.
Он
легко собирается и фиксируется, когда мы кладем раненого. Потом, когда
поднимаем, колесо тоже фиксируется, и мы уже можем транспортировать человека.позывной «Море»
Свой вклад в
формирование гумконвоя внесли и депутаты Госсобрания. Парламентарии закупили и
направили на СВО более 200 наименований продукции, включая рации нового
поколения, средства радиоэлектронной борьбы, которые установят на санитарные
автомобили, тепловизоры, медикаменты, тепловые пушки, компрессоры – всё по
заявкам наших бойцов.
Если
бы не гуманитарная помощь от Республики Башкортостан, то в первую зиму ребятам
было бы очень трудно перезимовать на новых позициях. И до сих пор гумпомощь
оказывается и очень сильно помогает ребятам.позывной «Музей»
Гуманитарные
конвои бойцы наших подразделений ждут. Здесь есть посылки из дома от родных и
близких. Ну и, конечно, тут есть спецсредства и FPV-дроны, которые помогают нам в
военных действиях.позывной «Шаман»
И большинство этих
дронов-камикадзе теперь башкирского производства. По поручению Радия Хабирова
наши промышленники совместно с учёными начали собирать собственные БПЛА,
которые работают на определённых частотах и имеют специальные комплексы
управления, ретрансляторы. Они успешно проходят вражеские системы РЭБ и
поражают цели на расстоянии до 20 километров. Очередную партию птичек передали
батальонам Шаймуратова, Доставалова, Салавата Юлаева, а также операторам
мотострелкового полка «Башкортостан».
Башкирия
нам прислала ударные FPV-дроны. Радий Хабиров недавно приезжал, обещал нам их.
И вот пришла уже вторая партия. Первая партия дронов показала себя с хорошей
стороны. Дальность полёта, эффективность. В боевой работе они уже были
использованы. На данный момент лучше этих дронов нам ещё не присылали.позывной «Гиря»
В
бою отлично себя показали. Довольно устойчивые к воздействию РЭБа, хороший
сигнал. Получается долетать до цели даже несмотря на сложный ландшафт на нашем
участке фронта. Большое спасибо инвесторам, инженерам и конструкторам, которые
помогли в его разработке.позывной «Монтёр»
При этом каждую неделю
они внедряют новые платы управления, чтобы дроны летали быстрее, выше и дальше.
От победы в войне технологий зависят успехи и на поле боя. Это прекрасно
понимают не только сами бойцы, но и в тылу. Поэтому поддержка военнослужащих
будет продолжена по всем направлениям.