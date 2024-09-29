В Башкирии благоустроили 1,3 тыс. дворов и отремонтировали 8 тыс. подъездов

За пять лет в республике благоустроили более 1300 придомовых территорий, новый вид приобрели свыше 8 тысяч парадных. Таковы результаты региональных программ «Башкирские дворики» и капитального ремонта подъездов. В ближайшее время цифры вырастут еще – на ряде объектов завершаются работы. При этом республиканские власти намерены продолжить и дальше работать по этим направлениям. К слову, программы дают право жителям многоквартирных домов самим участвовать в проектах благоустройства, выбирая лучший вариант.

Танцевальное представление в уфимском дворе. Обновленное пространство между домами по ул. Набережной теперь не узнать. Свежий асфальт, просторная парковка, новые тротуары, освещение, игровые и спортивные площадки. А за порядком следят видеокамеры. Повод для праздника весомый. В этом году двор попал в десятку столичных объектов по программе «Башкирские дворики».

Совсем скоро обновленный двор между домами на улицах Социалистической и Победы откроют в Нефтекамске. Работы здесь вышли на финишную прямую. Реновация затронула более 15 тысяч квадратных метров. Появится большое пространство для игр, спорта и прогулок, парковочные места, тротуары, освещение. Будут даже баскетбольная площадка и тренажеры.

Меняются не только придомовые территории в регионе, но и пространства внутри МКД. Помогает привести в порядок парадные республиканская программа ремонта подъездов. В этом году в Чишмах одними из первых сдали работу в доме №3 по ул. Приуралье. Скоро сдадут другой подъезд в доме по ул. Кирова. Обновления не было с советских времен. Есть тут и место творчеству. По пожеланиям самих жителей некоторые подъезды украшает живопись местного художника.

К слову, новый цвет стен выбирают сами жители. В подъездах обновляются почтовые ящики, тамбурные двери, освещение, наличники перил, старые окна меняются на пластиковые, на первом этаже укладывается плитка. Такую работу сделали и в Иглино, в доме №35 по ул. Калинина.

Что касается программы «Башкирские дворики», то в этом году всего обновятся 143 территории. К слову, 67 дворов уже открыли. На это республика выделила порядка миллиарда рублей. Еще 200 млн покрыли муниципальные бюджеты, добавили деньги и сами жители.