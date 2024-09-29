В Башкирии показали, как ведётся обучение в полилингвальных школах

Девятая полилингвальная школа открыла свои двери в этом учебном году. После капитального ремонта с новым статусом заработал Баймакский лицей-интернат. На сегодняшний день полилингвальные школы есть также в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Сибае, Учалах, Мишкинском и Хайбуллинском районах. Глава республики отметил, что работа по развитию сети языковых образовательных учреждений продолжится. Программа по данному направлению рассчитана до 2030 года.

Дети ищут в песке изображения животных. Найдя, назвать их они должны на башкирском языке. На другом уроке с тем же самым оборудованием работают, используя уже английский язык. В полилингвальной гимназии № 1 на нескольких языках говорит даже интерактивная песочница. Играя, дети быстрее и легче запоминают то, что они усвоили сидя за партой.

Некоторые уроки преподаются на билингвальной основе. К примеру, итак непростой предмет – математику – дети изучают на английском. Благодаря этой методике ребенок не просто запоминает новые слова или правила, а начинает понимать механизмы обоих языков и их логику.

Полилингвальные школы отличает хорошая материально-техническая база. Дети имеют возможность развиваться всесторонне. В гимназии открыты четыре шаймуратовских класса, ученики занимаются здесь строевой подготовкой, стреляют из лука, ходят в бассейн и шахматный кружок. Изучают робототехнику и программирование. В ряды шаймуратовцев попадают только те учащиеся, которые пройдут спецотбор, в том числе связанный со знанием языков.

Дети в гимназии показывают высокие результаты. В прошлом учебном году четыре ребенка набрали максимум баллов на ЕГЭ по химии, физике и русскому языку. 70 обучающихся почти по всем предметам показали от 70 до 100 баллов. Много среди учеников призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников.

С 2023 года учреждено ежегодное денежное поощрение 20 педагогам, преподающим учебные предметы на билингвальной и полилингвальной основах. Размер выплат составляет 50 тысяч рублей. Первые школы, где изучают несколько языков, открылись в 2019 году. Сейчас их количество достигло уже девяти – в День знаний после капитального ремонта открылась еще одна в Баймакском районе.