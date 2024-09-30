В Башкирии водитель во дворе дома протаранил несколько машин

Минувшей ночью в Стерлитамаке во дворе дома водитель на своем авто протаранил припаркованную машину: сначала отодвинул ее под шлагбаум, затем «подвинул» еще четыре автомобиля.

После этого он залез на крышу чужого авто и попрыгал на ней. Правда не совсем удачно: слетел головой вниз и сильно ударился об асфальт.

На шум во дворе сбежались местные жители, а хулиган быстренько скрылся. Но весь перфоманс попал на камеры домофона, позже запись распространилась в социальных сетях. По мнению пользователей, мужчина находился под воздействием алкоголя.

Но личность нарушителя уже установлена, в отношении него составили административный материал. Сейчас его разыскивает полиция, пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии.