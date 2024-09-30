Театр Надежды Бабкиной представил спектакль в Уфе

Действие происходит в уездном городе во время Святок. Постановка режиссера Павла Сафонова переносит зрителя в таинственную атмосферу, где есть место гаданиям и колядкам. Дочь богатого купца влюблена в бедного, но чистого душой приказчика Митю. Статус не позволяет парню свататься, а сам купец Торцов намерен выгодно выдать дочь замуж за старика-фабриканта. Но любовь способна творить чудеса.