Радий Хабиров подвёл итоги работы поездов здоровья в 2024 году

С апреля по сентябрь уходящего года медики побывали в 332 населенных пунктах. В рамках проведённых обследований у 4 тыс. человек выявили подозрения на социально опасные заболевания, в том числе на злокачественные новообразования, сахарный диабет и туберкулез. Более 1000 человек по итогам акции отправили на дообследование, 113 – госпитализировали.