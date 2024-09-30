Радий Хабиров подвёл итоги работы поездов здоровья в 2024 году

170 тыс. приемов и 41 тыс. обследований провели медики республики в рамках проекта «Поезда здоровья» в 2024 году. Такими данными поделился в своих соцсетях Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Практика выездных медосмотров в отдаленные сёла и деревни республики действует уже шесть лет. В них участвуют передвижные центры здоровья и ФАПы, флюорографы и маммографы, диагностические комплексы РКБ им. Г.Г. Куватова и Республиканского кардиоцентра, передвижной модуль «Женское здоровье». Прием ведут терапевты и узкие специалисты, стоматологи.
С апреля по сентябрь уходящего года медики побывали в 332 населенных пунктах. В рамках проведённых обследований у 4 тыс. человек выявили подозрения на социально опасные заболевания, в том числе на злокачественные новообразования, сахарный диабет и туберкулез. Более 1000 человек по итогам акции отправили на дообследование, 113 – госпитализировали.
Сохранение здоровья жителей республики остается ключевой задачей, подчеркнул Радий Хабиров и обозначил продление масштабной диагностической акции.