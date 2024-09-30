Власти Башкирии обсудили начало отопительного сезона

С 1 октября власти поэтапно начнут отопительный сезон во всех муниципалитетах. Об этом заявили на оперативном совещании в правительстве, которое прошло под руководством исполняющего обязанности премьер-министра Андрея Назарова.

В МинЖКХ заявили, что на данный момент тепло уже начали подавать в 44 муниципалитетах. Однако, учитывая резкие перепады температуры в дневные и ночные часы, делать это рекомендовано повсеместно. В первую очередь затронут социальные учреждения, а с 7 октября отопление должно быть подано во все многоквартирные дома.