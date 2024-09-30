В Уфе запустили ещё один научно-популярный маршрут

По пути великого ученого. В Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ запустили научно-популярный маршрут «От зарождения жизни на Земле к ноосфере Вернадского». Это продолжение проекта, в рамках которого юные туристы знакомятся с исследовательской базой башкирских университетов и узнают больше об их открытиях, а также ученых с мировым именем.

В рамках нынешнего трека желающие смогут проверить самые распространённые геологические лайфхаки, потрогать древних существ и узнать, как 270 млн лет назад выглядела Уфа. Туристов также ждет посещение старейшего в республике Зоологического музея. Здесь они могут увидеть около десяти тысяч экспонатов фауны со всех уголков мира.