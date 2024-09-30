Волонтёры из Башкирии удостоены почетного знака «Ангел-хранитель»

Награду вручали в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди гости из Москвы – представители Союза писателей Рунета. Модератором творческой встречи «Победа в каждом из нас» выступила наша коллега, заслуженный журналист России Гульдария Юсупова.

Почетным Знаком отмечены восемь волонтеров. Все они оказывают активную помощь военнослужащим в зоне СВО, жителям Донбасса.

На данный момент награды удостоены больше двух десятков человек. Награждения ранее прошли в ДНР и Москве. Церемония в Уфе было приурочена к 450-летию башкирской столицы. Обладателями почетного знака стали представители нескольких районов и городов республики.