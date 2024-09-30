В школах Башкирии за год обновили 16 стоматкабинетов

В этом году в школах республики провели реновацию 16 стоматологических кабинетов. Столько же запланировано и на 2025 год. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве, которое прошло под руководством исполняющего обязанности премьер-министра Андрея Назарова.

Как рассказали в региональном Минобразования, все кабинеты оборудуются по современным стандартам и брендируются в едином стиле. В некоторых завершаются работы по лицензированию и дооснащению. При этом отныне лечить зубы в школьных стоматкабинетах могут не только дети, но и учителя.