В Уфе состоялся фестиваль художественного войлока

Третий республиканский открытый фестиваль художественного войлока прошел в выставочном зале «Ижад» Башкирского государственного музея им. М.В. Нестерова. Столица Башкортостана объединила мастеров не только нашей республики. Участниками стали рукоделы из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Омска.

Эксперты по народному декоративно-прикладному искусству выступили с лекциями, а мастера и художники по войлоку провели мастер-классы по созданию произведений из войлока в традиционных и современных техниках.