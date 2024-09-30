В Уфе состоялся фестиваль художественного войлока

Третий республиканский открытый фестиваль художественного войлока прошел в выставочном зале «Ижад» Башкирского государственного музея им. М.В. Нестерова. Столица Башкортостана объединила мастеров не только нашей республики. Участниками стали рукоделы из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Омска.

Эксперты по народному декоративно-прикладному искусству выступили с лекциями, а мастера и художники по войлоку провели мастер-классы по созданию произведений из войлока в традиционных и современных техниках.

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