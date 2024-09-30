Стрелки из Башкирии завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Башкирские стрелки из клуба «Олимп» завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по практической стрельбе из пневматического пистолета. Конкуренцию нашим спортсменам составили более 80 участников из разных регионов страны. Стрелки соревновались в личном и командном зачётах, а также в дуэльной стрельбе.
Точность, скорость и концентрация — всё это о практической стрельбе. Задача спортсмена — как можно быстрее перемещаться по площадке и поражать мишени. При этом необходимо двигаться строго по выделенному участку, заступая за линию, стрелок может получить штраф. Всё это выполняется за определённое время.
Несмотря на то, что на первый взгляд практическая стрельба выглядит опасным видом спорта, популярность его растет. Этой интересной и увлекательной дисциплиной занимаются как взрослые, так и юные стрелки с 7 лет.
В последнее время воспитанники стрелкового клуба «Олимп» стали часто выезжать на старты. На соревнованиях в Тольятти они доказали своё мастерство. Спортсменки выступали в личном зачёте и в дуэльной стрельбе. Ольге Чупровой в личном зачёте удалось войти в тройку лучших, завоевав бронзовую награду.
В дуэльной стрельбе выступили две башкирские спортсменки. В этой дисциплине участвует группа стрелков, которые показали лучшие результаты в личном зачёте. Здесь спортсмены соревнуются непосредственно друг с другом в одновременной стрельбе по одинаковым группам мишеней. Так, Вероника Чикурова и Арина Улимаева стали лучшими и в основном личном старте, и в дуэли.
Здесь необходимо быть не только меткой, но и быстрой. С этим прекрасно справились башкирские стрелки. В конце октября команда нашей республики отправится на Первенство России в Нижний Новгород.